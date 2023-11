Fornovo: inaugurato un monumento ai caduti di Nassirya

Nella giornata odierna, 11 Novembre 2023, presso la baita degli Alpini di Fornovo di Taro, nel corso di una toccante cerimonia, è stata inaugurata una stele commemorativa, in onore dei caduti di Nassiriya in occasione del ventennale dall’attentato. L’iniziativa è partita alcuni mesi fa dalla volontà dei Carabinieri della Stazione di Fornovo Taro di ricordare, in maniera solenne e lasciando una testimonianza perenne, il sacrificio dei Carabinieri e

delle altre vittime della strage di Nassiriya.

L’idea è stata accolta favorevolmente dal locale Gruppo Alpini che si e’ mostrato subito disponibile ed onorato di posizionare la scultura presso la loro baita. Proprio un Alpino del gruppo, Paolo Pelosi, si è offerto di realizzare il disegno dell’opera d’arte che è stata affissa sulla stele. I Carabinieri e gli Alpini, in piena sinergia, hanno trovato il sostegno di numerosi fra imprenditori e famiglie del territorio, per la realizzazione del progetto, sempre accanto ai locali Carabinieri che si sono impegnati in prima persona anche nella fase esecutiva.

Alla commemorazione ha presenziato il Comandate Provinciale dei Carabinieri di Parma, Colonnello Andrea Pagliaro, che ha preso la parola, rammentando il tragico episodio e il sacrificio dei Carabinieri, caduti insieme ai militari dell’esercito italiano e ai civili e militari irakeni, portando anche la sua testimonianza diretta di militare che è stato per un periodo impegnato proprio in quelle zone di guerra.

Accanto a lui, il capo gruppo degli alpini di Fornovo Taro, Giovanni Pierotti, i sindaci dei Comuni di Fornovo Taro e Varano de’ Melegari, Michela Zanetti e Giuseppe Restiani, il comandante della Stazione Carabinieri di Fornovo di Taro Mar. Ord. Marco De Nardis, il presidente dell’Associazione Alpini di Parma, Claudio Modolo che hanno preso la parola per ricordare il sacrificio delle vittime e il valore della pace, ancora più preziosa in questi difficili tempi. Tra i momenti più significativi e toccanti, la resa degli onori ai caduti con il silenzio d’ordinanza, la deposizione di una corona d’alloro e la lettura dei nominativi delle vittime italiane con relativa benedizione del parroco don Matteo ed a seguire, la preghiera del carabiniere e la preghiera dell’alpino.

Tra i partecipanti anche il sindaco del comune di Varsi, Angelo Peracchi, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Salsomaggiore Terme, Capitano Massimiliano Iori, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, le Polizie Locali dei Comuni di Fornovo di Taro e Varano de’ Melegari con relativi

gonfaloni, l’assistenza pubblica fornovese, l’istituto nazionale delle guardie d’onore alle reali tombe del pantheon con relativo gonfalone, l’associazione nazionale carabinieri, il complesso bandistico fornovese, l’associazione combattenti e reduci con labaro, associazione artiglieria con labaro,

associazione granatieri, protezione civile, il parroco don Matteo e tantissimi cittadini, che hanno voluto esprimere la vicinanza e il ricordo per le vittime e le loro famiglie e l’importanza di non dimenticare.