Fornovo: al via il progetto di educazione stradale ed educazione alla legalità

Una serie di incontri tenuti dal Comandante della Polizia Locale Bassa Val Taro Dott. Giovanni Saviano nelle classi IV e V dell’I.I.S.S. “C.E. Gadda”. La Polizia Locale ha così accolto l'invito rivolto dalla dirigenza scolastica, sempre molto attenta ad offrire ai ragazzi ogni strumento utile di conoscenza per affrontare al meglio le moderne sfide di una società sempre più irta di insidie.

“La finalità degli incontri – spiega il Comandante - è far cogliere alle ragazze e ai ragazzi l'importanza del rispetto delle regole negli spazi pubblici che frequentano, come la strada, rendendoli consapevoli delle conseguenze dei loro comportamenti e mettendoli al corrente del fatto che crescendo dovranno anche farsi carico di tali conseguenze”.

Sei incontri, 11 classi, per un totale di circa 220 studenti, focalizzati all’educazione stradale, all’educazione alla legalità, bullismo, cyberbullismo. Sono stati evidenziati i comportamenti che contrastano con la legge o la morale e in cui i ragazzi spesso incorrono frequentando la rete o i luoghi pubblici.

Lezioni frontali con l'uso di slide e con l’ausilio di video: sono stati mostrati filmati incidenti stradali. Con gli studenti sono stati trattati aspetti come la prevenzione dei sinistri stradali provocati da una guida sprezzante o dalle condizioni psicofisiche del conducente, con un confronto sui comportamenti legati all’uso di sostanze stupefacenti o di bevande alcoliche.

E’ stata affrontata la tematica della responsabilità del conducente con riferimenti alle sanzioni civili, amministrative e penali, introducendo il concetto di reato e della responsabilità penale. Gli argomenti sono stati “progettati su misura” dal Comando di Polizia Locale “per rendere affascinante per

ciò che apparentemente potrebbe non risultare di immediata percezione – spiega il Comandante Giovanni Saviano; a giudicare dall'apprezzamento del corpo docente e degli studenti, sembra che gli incontri abbiano centrato l'obiettivo”.

Vivo apprezzamento è stato espresso dal Sindaco di Fornovo di Taro – Michela Zanetti - che ha rivolto la propria gratitudine al Comandante, agli operatori di Polizia Locale impegnati nelle lezioni, al Dirigente Scolastico e a tutto il corpo Docenti che ogni giorno diffonde la cultura della legalità tra quei giovani che con il loro esempio saranno fulgidi protagonisti di un futuro che - per molti aspetti - è già il presente.