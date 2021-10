Fragno: interrotta la Sp 61 dalle 14,30 alle 18 nei giorni feriali tra il 2 e il 12 novembre

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che verrà interrotto totalmente il transito veicolare a tutti i mezzi sulla Strada provinciale n. 61 di Calestano Langhirano in località Fragno, in Comune di Calestano, da martedì 2 novembre a venerdì 5 novembre 2021, dalle ore 14,30 alle ore 18 e da lunedì 8 novembre a venerdì 12, sempre dalle ore 14,30 alle ore 18. La misura si è resa necessaria per consentire la realizzazione dei lavori di consolidamento e ricostruzione della carreggiata stradale, che rendono inagibile l carreggiata stessa.