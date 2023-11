Frane a Calestano e Berceto: primi interventi della Bonifica Parmense

La Bonifica Parmense è operativa, dalla giornata di oggi, su due strade consortili in montagna, per le quali - d'intesa con le rispettive amministrazioni comunali - è stata attivata la procedura di "somma urgenza" operativa: si tratta della strada di Bonifica "Poggio Gabrielli – Seghino", nel Comune di Berceto, colpita da una frana; e della strada di Bonifica per il Castello di Ravarano, nel Comune di Calestano, che presenta cedimenti al piano viabile. Il personale consortile sta proseguendo inoltre nell'esecuzione del check sui territori colpiti per quantificare tutte le eventuali criticità sul comprensorio gestito, dalla montagna alla pianura parmensi; l'ente comunicherà gli esiti appena concluse le procedure di verifica dello stato dell'arte.