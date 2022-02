Sospensione del Frecciarossa da Milano a Roma, Trenitalia: "Verrà riattivato il 14 febbraio"

Il treno Frecciarossa 9303 da Milano a Roma è stato sospeso ma, assicura Trenitalia, verrà riattivato a partire dal 14 febbraio. La decisione aveva scatenato, nei giorni scorsi, alcune polemiche.

"La scelta di Trenitalia di sopprimere sistematicamente il treno Frecciarossa 9303, che collega Milano a Roma con fermata nei capoluoghi emiliani, è una scelta errata". Una scelta "che penalizza non solo il territorio, già fortemente sfibrato dalla crisi pandemica, ma le lavoratrici, i lavoratori e cittadini che, nel tentativo di tornare alla tanto sperata normalità, devono poter aver accesso a tutte le strutture di mobilità disponibili".

Lo segnala la Fit-Cisl Emilia-Romagna, il cui segretario Aldo Cosenza aggiunge: "Il paradosso è che ci sono aree del paese in cui si invocano interventi, attraverso i fondi del Pnrr, per realizzare infrastrutture, mentre laddove queste infrastrutture esistono", ed è il caso della linea ferroviaria Milano-Bologna che serve anche Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, "Trenitalia, a seguito di valutazioni e scelte discutibili, ne sopprime i collegamenti. Rammentiamo a Trenitalia che le quattro province insieme hanno una popolazione pari 2 milioni di abitanti".

"In merito alla cancellazione della corsa Frecciarossa 9303 Milano – Roma - sottolinea Trenitalia in una nota - si tratta di un provvedimento temporaneo, adottato nell’ambito di una generale ripianificazione dei collegamenti Regionali e Frecce in conseguenza dell’aumento dei contagi da Covid-19 e dei suoi riflessi sull'organizzazione dei servizi ferroviari.

Le cancellazioni sono state pianificate in modo da contenere il numero delle corse coinvolte e prestando particolare attenzione all’esistenza di alternative valide. Per quanto riguarda Parma, la combinazione di un treno regionale e di un Frecciarossa garantiscono l’arrivo a Roma con partenza circa dieci minuti dopo il 9303 e arrivo nella capitale alle 10.40 anziché 10.35. Il Frecciarossa 9303 torna regolarmente acquistabile da lunedì 14 febbraio".