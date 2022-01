Da Fulvio Ceresini a Giorgio Pedraneschi: l'ultimo saluto a Calisto Tanzi

Nella mattinata di oggi, lunedì 3 gennaio 2022, si sono svolti i funerali dell'ex patron della Parmalat e del Parma Calcio Calisto Tanzi, morto il 1° gennaio. L'ultimo saluto al celebre imprenditore di Collecchio è andato in scena, davanti ad una piccola folla di persone, nella chiesa di Ognissanti in via Bixio a Parma. Presenti tra gli altri, la moglie Anita Chiesa e i figli Stefano, Francesca e Laura Tanzi, oltre agli ex presidenti del Parma Fulvio Ceresini e Giorgio Pedraneschi.

La sobria cerimonia funebre si è svolta a due giorni dalla scomparsa dell'imprenditore, il cui nome è legato al crack Parmalat ma anche al Parma Calcio: nelle sue mani la squadra è riuscita a vincere praticamente tutto.