Tornano anche quest’anno i consigli per festeggiare in sicurezza l’arrivo del nuovo anno ed utilizzare, in modo responsabile e consapevole, i fuochi d’artificio che coloreranno la notte di Capodanno. E’ tradizione consolidata salutare l’anno che ci lasciamo alle spalle con i colori ed i suoni dei fuochi d’artificio. E’ bene fare attenzione, ovviamente, a cosa utilizziamo per festeggiare il Capodanno, poiché il regolamento comunale e nazionale vieta l’utilizzo di “botti” pericolosi. Detto questo si rischierebbe di incappare in pericolosi incidente, oltre a beccare ammende salate. Ad ogni modo anche i fuochi d’artificio hanno subito una trasformazione e ad oggi e possibile reperire fuochi autorizzati nel rispetto di tutte le normative CE e quindi in deroga ai divieti comunali che seguendo le istruzioni d’uso riportate permettono di festeggiare tranquillamente l’arrivo del nuovo anno. Danilo Coppe, geominerario, fra i più importanti esperti di esplosivistica in Italia e fondatore della SIAG, società di esplosivistica civile con sede a Parma che ha controllato l'esplosione del Ponte Morandi.

