Un furgone è rimasto impantanato, nella mattinata di venerdì 19 aprile, nel torrente Parma. La disavventura è avvenuta nelle prime ore della mattina ed ha visto come involontario protagonista un furgone di una ditta che si occupa di verniciature industriali. Non è chiaro come il mezzo sia arrivato in quel punto, nel greto del torrente Parma.