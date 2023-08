Gelato mania:i parmigiani spenderanno 15milioni nel 2023 per acquistarlo

Nonostante la pressione inflazionistica comprima i consumi delle famiglie con ricadute anche sul settore alimentare, la spesa stimata in gelato, per il 2023 nella provincia di Parma è di ben 15 milioni di euro. L’elaborazione dell’ufficio studi di Confartigianato Parma dei dati dell’Istat sui consumi consente di stimare in Emilia-Romagna una spesa delle famiglie per gelati pari a 147 milioni di euro, l’8,2% della spesa nazionale che in Italia si attesta a 1.788 milioni di euro, ponendo la nostra regione al quinto posto dietro a Lombardia con 328 milioni di euro, Lazio con 167 milioni, Veneto con 153 milioni e Piemonte con 148 milioni.

In Emilia-Romagna Parma si attesta ai piedi del podio, con 15mln, dopo Bologna (36mln), Modena (22mln) e Reggio Emilia (17mln). L’analisi sul sistema di offerta evidenzia la presenza al I trimestre 2023 di 1.157 laboratori di gelateria in Emilia-Romagna, pari al 12,3% dei laboratori presenti in tutta la penisola. La nostra è la terza regione per maggiore offerta dopo Lombardia (che conta il 16,8% del totale nazionale) e Veneto (12,7%). Molto elevata è la vocazione artigiana del settore: le 832 gelaterie artigiane rap presentano, infatti, il 71,9% del totale, quota superiore al 67,3% nazionale e tripla rispetto al 27,7% registrato per il totale economia regionale.

Dati che si riflettono sulle dinamiche provinciali. Parma conta 108 laboratori, il 78,4% dei quali sono artigianali. “Il peso dei laboratori artigiani nella nostra provincia è notevole – ha commentato Massimiliano Crapa, segretario provinciale di Confartigianato Imprese Parma. È al secondo posto dopo Reggio Emilia che ci supera solo di mezzo punto percentuale. E va considerato che il perimetro delle attività artigianali relative al mondo del gelato è comunque più ampio, perché coinvolge anche segmenti delle pasticcerie che producono dolci con il gelato e dei laboratori che producono gelati senza vendita al dettaglio. Il gelato artigianale è un prodotto tipico del Made in Italy che i consumatori amano particolarmente e che va quindi il più possibile tutelato”. L’estate è calda, non resta che scegliere la propria gelateria artigianale preferita e rinfrescarsi con i gusti di frutta o coccolarsi con le creme...