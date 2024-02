Il geologo Giulio Torri: "Tanti piccoli terremoti rilasciano gradualmente energia così da evitarne uno più grande? Niente di più falso"

Numerose scosse di terremoto si stanno verificando in provincia di Parma a partire dal 7 febbraio. L'ultima è stata registrata verso le ore 16 di giovedì 22 febbraio. Ma è vero che tante piccole scosse di terremoto "rilasciano gradualmente energia così da evitarne una più grande?" si chiede il geologo Giulio Torri. "Niente di più falso. Vi spiego il perchè"

"Due settimane di scosse, dal 7 febbraio al 21 febbraio, più di 250 terremoti registrati, quanta energia è stata emessa? E' vero che "tanti piccoli terremoti rilasciano gradualmente energia così da evitarne uno più grande"? Mai niente di più falso, ma vediamo perchè".

Ho scaricato dal sito di INGV tutti i terremoti dal 07 febbraio e, utilizzando la famosa relazione di Gutenberg (Log E = 1,5M + 4,8) ho ricavato l'energia sismica equivalente. Si noti il grafico 1, dove sono riportate le energie liberate per singolo giorno e la cumulata totale. Si nota che la maggior parte dell'energia viene emessa il 9 febbraio, in quel giorno infatti abbiamo la scossa più energetica (4,2) ed una secondaria di magnitudo 3,7. Sommando tutta l'energia emessa, pari circa a 3,67*10^11 Joule (368 Gigajoule), e facendo il calcolo inverso, si può ottenere una magnitudo equivalente totale. Cosa vuol dire?

Si noti il grafico 2: in pratica l'intera sequenza sismica in 2 settimane ha prodotto l'energia di un singolo terremoto Magnitudo 4,51. Cioè tutti gli oltre 250 terremoti insieme hanno liberato energia come un terremoto singolo di magnitudo 4,51. Con i grafici probabilmente si comprende bene un concetto, alla cui base matematica, ci sono i logaritmi.

L'evento del 20 Febbraio, di magnitudo 3,8 è infatti circa 4 volte inferiore (3,98) all'evento di magnitudo 4,2 del 9 febbraio. In pratica se prendo l'energia del 3,8 del 20 febbraio e la moltiplico per 4, ottengo il terremoto di magnitudo 4,2. Ecco quindi perchè i terremoti piccoli contribuiscono pochissimo al totale di energia rilasciata e non saranno mai in grado di "sostituire" il quantitativo energetico dato da un terremoto forte"