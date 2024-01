Gestione dei rifiuti, al via la nuova struttura organizzativa per Parma

È stata costituita la nuova Struttura Organizzativa Territoriale che, a seguito della gara ATERSIR recentemente aggiudicata al Gruppo Iren, opererà in esclusiva a Parma e provincia. La nuova società, che ha assunto la denominazione di “Iren Ambiente Parma”, si occuperà del coordinamento e della gestione dell'igiene urbana e del ciclo integrato dei rifiuti esclusivamente sul territorio cittadino e provinciale parmense. La nuova

organizzazione costituirà l’occasione per creare un servizio sempre più attento alle reali necessità specifiche del territorio, rispondendo in maniera concreta alle esigenze di tutti i cittadini.

Alla presidenza della società è stato nominato Andrea Bertora, avvocato, che opera in città da oltre 25 anni ed è Cassazionista dal 2011. Ha ottenuto, durante gli studi universitari, Diploma in Legal Studies presso l'Università di Cardiff e conseguito il Master di Diritto Tributario presso la Luiss Management a Roma. Nell’ambito delle sue esperienze professionali è stato, tra l’altro, membro del Board of Directors del network internazionale di studi legali Law Europe International e membro del C.d.A. di Parma Gestione Entrate S.p.A. Partecipa alla vita associativa locale ed è anche docente della Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Parma.