Giacomo Ferrari: per il 50esimo della morte il Comune commissiona la realizzazione di un busto di bronzo

Il Comune di Parma ha affidato l'incarico per la realizzazione di un busto in bronzo di Giacomo Ferrari, sindaco di Parma dal 1951 al 1963, comandante partigiano e Ministro dei Trasporti. Lo stabilisce una determina dirigenziale del 13 dicembre. Il busto verrà posizionato nell’atrio della Sala Consiglio del Municipio. La statua verrà realizzata dalla scultrice parmigiana Alda Jucci Ugolotti, autrice di numerose opere di arte pubblica, tra cui il busto del Generale Dalla Chiesa esposto nel piazzale antistante la stazione, la scultura bronzea di Padre Lini Maupas in piazza Inzani e del busto dell’ex sindaco Lauro Grossi.

"Il Comune di Parma - si legge nel testo - in vista delle celebrazioni del cinquantenario dalla morte di Giacomo Ferrari, sindaco di Parma dal 1951 al 1963, eminente politico italiano, comandante partigiano, ministro dei trasporti e senatore, membro dell’Assemblea costituente, intende dare un segno tangibile e imperituro di questa commemorazione tramite il posizionamento di un busto bronzeo dedicato alla sua memoria nell’atrio della Sala Consiglio del Municipio, ove sono già esposti i busti dell’ex sindaco Lauro Grossi e di Giuseppe Verdi"