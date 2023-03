Il Giardino dei Cedri

Il posto perfetto per le tue giornate all’aria aperta si trova ad un passo dal Parco Regionale dei Boschi di Carrega. Che tu voglia organizzare una festa di compleanno o di laurea, un brunch aziendale alternativo o una giornata all’insegna del team building, il nostro giardino attrezzato è a tua disposizione: area verde con casetta in pietra viva con forno a legna perfettamente funzionante e club house attrezzata comprensiva di piano cottura a induzione, bollitore, macchina del caffè e stufa. Passare del tempo in natura non ti basta, e vorresti anche passare del tempo a cavallo? Basta chiedere! Le attività con i cavalli e il catering sono disponibili su richiesta.

