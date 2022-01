Ginecologia e Ostetricia: all’Ospedale di Vaio visite consentite ai neo papà

Una importante novità per l’Unità operativa di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di Vaio. Dal 21 gennaio, i papà dei neonati (o, in alternativa, una persona di riferimento indicata dalla mamma del bambino) potranno accedere al reparto, per vivere l’emozione dei primi giorni di vita del bebè anche in questa particolare fase pandemica.

L’ingresso è consentito tutti i giorni, dalle 19.30 alle 20.30, ed è possibile solo per i visitatori delle neo mamme; per le altre degenze ginecologiche, valgono invece le disposizioni attualmente in vigore per tutti gli altri reparti. Ai neo papà, prima di accedere, sarà richiesta la compilazione di un modulo di autocertificazione e dovranno esibire al personale l'esito negativo di un tampone covid19 (il test antigenico avrà validità di 24 ore, quello molecolare di 48). Inoltre, per tutta la permanenza in reparto sarà necessario mantenere indossati la mascherina Ffp2 ed un camice monouso, che verrà fornito dal personale ospedaliero. Si ricorda che le donne in gravidanza seguite dall’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Vaio possono anche scegliere la presenza di una persona di riferimento per la durata del parto, dall’inizio del travaglio.