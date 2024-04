Gino Cecchettin a Parma per presentare il libro sulla figlia

È in programma mercoledì 17 aprile, ore 18, all’Auditorium I.T.E. Bodoni in Viale Piacenza n. 14 – Parma, l’incontro con Gino Cecchettin che presenterà il libro “Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia”, Rizzoli. Il libro è dedicato alla figlia Giulia, vittima di femminicidio: le parole di un padre che ha scelto di non restare in silenzio, un appello potente alle famiglie, alle scuole e alle istituzioni.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Giovanna Pavesi ed è realizzato in collaborazione con Mondadori Book Store Ghiaia. La cittadinanza è invitata; ingresso libero, fino ad esaurimento posti; prenotazioni online a questo link: https://www.comune.parma.it/prenota/app/#/evento/cara-giulia-quello-che-ho-imparato-da-mia-fig