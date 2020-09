Gino Gandolfi è il nuovo presidente delle Fiere di Parma. Sono stati nominati anche i consiglieri.

Questi Gino Gandolfi, Olivier Guilhamon, Antonio Cellie, Annalisa Sassi, Loretta Losi, Guido Cristini, Andrea Zanlari, Matteo Bianchi, da questa rosa, l’Assemblea dei Soci di Fiere di Parma ha inoltre individuato nel Prof.Gino Gandolfi il nuovo Presidente e in Olivier Guilhamon il Vicepresidente.



Rinnovato anche il Collegio Sindacale che vede Luigi Bussolati (Presidente), Cesare Azzali e Maria Ludovica Giovanardi.

Il nuovo CDA darà le indicazioni relativamente all’individuazione del Consigliere Delegato atteso sin da subito alla guida del percorso di uscita da questo anno particolarmente problematico per il settore fieristico e per tutto il mondo ma che vede Fiere di parma in una situazione di vantaggio competitivo grazie alle acquisizioni fatte nel settore digital.

Da sottolineare che, ancora una volta, la formazione del Consiglio di Amministrazione di Fiere di Parma è stata frutto di una costante armonia fra Soci pubblici e privati sfociata nuovamente nella presentazione di una lista unica per la composizione del CDA.