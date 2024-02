Intelligenza artificiale e metaverso, Giorgio Triani: "Parma sta rimanendo indietro. C'è un assessore all'Innovazione, batta un colpo"

L'intelligenza artificiale cambierà l'intera società e il modo in cui ci approcciamo alla realtà, cosi come le modalità di interazione tra individui e istituzioni, oltre che il nostro modo di lavorare. Ma come sta rispondendo la nostra città a questa sfida epocale, sia a livello universitario che per quanto riguarda i servizi comunali e le aziende?

Giorgio Triani, sociologo e giornalista è coordinatore del Mini Digital Festival. insegna Comunicazione giornalistica e pubblicitaria presso l’Università di Parma. "Di metaverso e di applicazioni di AI nei servizi o nella didattica non c‘è traccia. Il web 3.0 latita nell’intero sistema universitario nazionale. Ma lo stesso discorso sul quale ritornerò, vale anche per Comune di Parma e associazioni varie d’impresa"

Giorgio Triani, uno dei maggiori esperti di metaverso e intelligenza artificiale in ambito universitario scrive di società e costume su quotidiani e periodici e svolge attività di ricerca sociale applicata nell’ambito del marketing e della comunicazione. È autore, tra l'altro, di Buona TV (Milano, 1999), La società dello zapping (Parma, 2001), Allegre apocalissi. il (passato) futuro che ci attende, (Castelvecchi, Verona, 2018), è scoppiato il futuro. virale. digitale. ibrido, (Uninova, Parma, 2021). Brand Voice: Identità sonore, intelligenza artificiale (2023).

Il metaverso e l'intelligenza artificiale cambieranno il nostro modo di accedere alle informazioni, come sta lavorando in questo senso l'Università di Parma?

"La velocità e la profondità delle trasformazioni prodotte dall’innovazione tecnologica sono sotto gli occhi di tutti. Anche di chi non vuole vedere e prova a resistere in ogni modo a cambiamenti epocali che investono l’intera organizzazione sociale. Come ci ricorda un proverbio cinese “Quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento”.

Purtroppo, al momento, in Italia prevale il primo comportamento. Sia a livello di istituzioni che di imprese. Vorrei ricordare, che secondo Global Innovation Index (GII) che stila la classifica delle economie più innovative del mondo l’Italia è al 28° posto. Tuttavia se si prende in esame il dato europeo, relativamente agli “innovatori forti” scopriamo che nel 2021, per quanto prima in Italia, l’Emilia Romagna non ha giocato in Serie A. Essendo al 76° posto tra tutte le regioni europee (European innovation scoreboard - European Commission (europa.eu). In tale contesto è evidente che a Parma ce la si può raccontare, con l’indulgenza e la grandeur solite, però l’innovazione procede molto cauta.

Ora io non ho titolo per parlare a nome dell’Università di Parma, però di metaverso e di applicazioni di AI nei servizi o nella didattica non c‘è traccia. Il web 3.0 latita nell’intero sistema universitario nazionale. Ma lo stesso discorso sul quale ritornerò, vale anche per Comune di Parma e associazioni varie d’impresa. La transizione digitale continua a essere un’evocazione, una tensione, un desiderio"

E' stata realizzata la copia digitale di un'aula dell'Università di Parma, ci spieghi di cosa si tratta..

"E' accaduto, forse per fortunate coincidenze, che nel Master in Comunicazione digitale, mobile e social dell’Università di Parma, un docente che è anche un visionario del web 3.0, Simone Puorto, alcuni masteristi bravi e una, Giulia Sichel, molto brava si siano incontrati. La classica scintilla non prevista né programmata. In pochi mesi è stata creata la copia digitale, digital twin, di un’aula esistente nel chiostro di via D’Azeglio. L’Aula B per la precisione, agibile in modalità videogioco oppure immersiva, se in possesso di un visore. MetaMaster è stata battezzata e nei mesi scorsi l’ho utilizzata per un paio di lezioni sperimentali.

Volendo oggi è a disposizione per chiunque volesse provare a utilizzarla e a sperimentare come muoversi e a iniziare pratiche di insegnamento inedite. Che però sono già nelle corde dei più giovani e giovanissimi che nel metaverso di Fortnite e Roblox ci giocano e vanno tutti i giorni.

Aggiungo che siamo stati contattati da altre università e abbiamo stabilito un contatto con Metra Europa e con un gruppo di lavoro universitario, sul “giornalismo aumentato” sostenuto dalla Commissione Europea. Vedremo gli sviluppi però siamo aperti ad ogni proposta di collaborazione che arrivasse anche da imprese private e istituzioni locali"

Come è evoluto il rapporto tra lo spazio della città e i parmigiani, quali innovazioni potrebbero essere applicate per migliorare la vita dei cittadini?

"Si confrontano due idee fondamentali: quella di chi è nato qui e ne conosce la storia e chi invece no. E i secondi sono in costante aumento. Faccio un solo esempio. Pensiamo alle zone di via Solferino o Montanara. Nell’immaginario parmigiano la prima è la “zona ricca” della città, mentre la seconda quella più popolare e problematica. Ma ammesso che sia ancora oggi così per i parmigiani, per gli immigrati e i loro figli non c’è assolutamente memoria di ciò. Voglio dire che l’anima e lo spirito della città sono in forte trasformazione.

Ecco allora che serve una classe dirigente e amministrativa capace di pensare in modi nuovi, di definire un’idea di parmigianità all’altezza dei tempi. E che per essere tale non può non utilizzare in modo avanzato strumenti e tecniche digitali. Anche per promuovere la partecipazione politica e i diritti di cittadinanza attiva che sono i due “buchi neri” più vistosi e preoccupanti. Ma sui quali la politica e le amministrazioni locali glissano. Fanno finta di niente. Nell’ultima tornata elettorale il sindaco attuale è stato eletto con il consenso di meno del 30% della popolazione"

Come vede la nostra città rispetto ai cambiamenti che stanno avvenendo per l'Intelligenza Artificiale, in quali modi concreti potrà migliorare le nostre vite?

"L’esplosione dell’AI è recentissima. E’ alla fine dell’anno scorso che Open AI e chatGPT è entrato di prepotenza, nel dibattito pubblico, nei media e nella vita delle persone. Come al solito con un impatto mediatico esagerato. Tuttavia se guardiamo agli avanzamenti, sia per la creazione di testi che di immagini (foto e video), ci rendiamo conto che effettivamente per tanti mestieri e professioni si aprono scenari da incubo. Però dobbiamo anche considerare i tanti vantaggi che potremmo avere da AI, big data e algoritmi, cioè dagli utilizzi possibili del web 3.0.

Però anche qui si pone il problema che le parole e i proclami si sprecano ma di innovazioni che possono migliorare l’azione amministrativa e la vita dei cittadini se ne vedono poche.

C’è a Parma un assessore all’innovazione. Batta un colpo. Ma il problema è che anche all’Università fanno convegni sulla “smart city”, ma se non ci sono cittadini smart non si va da nessuna parte.

E’ il tempo di big data, ma se uno va nel sito del Comune di Parma di dati ne trova pochi. La municipalità di Londra è un esempio al quale guardare. D’altronde se si volesse - come si dovrebbe - usare i dati per migliorare sensibilmente i servizi servirebbe che tutti i soggetti pubblici avessero dati digitalizzati, dunque dalla sanità ai trasporti potessero utilmente interfacciarsi. Ma non credo che oggi ciò sia concretamente possibile.

Faccio due esempi. Fosse attivo il tracciamento in tempo reale della popolazione, residente o turistica, che si muove per Parma, il trasporto pubblico potrebbe essere programmato non a orari fissi, ma in base alla quantità di utenza nelle diverse fasce orarie. Quanti sono i bus che si vedono passare strapieni o stravuoti in certe ore del giorno ? Se pensiamo alla tasse per i pubblici esercizi potrebbero essere rimodulate sulla base del numero di persone che passano davanti a quel ristorante o bar o a quell’altro negozio di scarpe o di salumi. Non tassa unica per tutti, ma differenziate, perché è ragionevole pensare che se da una strada passano 5 o 20 mila persone al giorno/settimana anche gli incassi saranno molto diversi"

In un recente articolo parla di rivalutare il concetto di vecchiaia, che cosa intende e come si applica in una città come Parma dove l'indice di natalità è in calo crescente?

"Il Comune di Parma ha avanzato la propria candidatura per essere capitale europea dei giovani, se ho capito bene. A parte la solita pulsione a sentirsi capitale di qualcosa, la prima obiezione è che Parma è una città sempre più vecchia anagraficamente. Come in Italia la piramide dell’età è rovesciata. Sono più numerosi gli over 65 dei 6-14. Dunque essendo basata sui fatti la proiezione di una Old Parma, servirebbe una città attrattiva per giovani coppie e nel contempo impegnata in serie politiche attive per la terza e quarta età. Ovvero promozione di stili di vita che mantengano le persone in salute dai 50 anni in su e benefici e “premi” (anche materiali, economici) a chi fa attività sportive regolari e ricorre poco o meno a cure sanitarie. Anche qui bisognerebbe inventarsi idee e progetti, anche un po’ visionari, partendo dalla convinzione che come società nazionale e locale “stiamo invecchiando troppo classicamente”. Non è più il tempo di pensionati che guardano i lavori in corso e mangiano stracchino. Avanzamenti scientifici e medici per un verso e per l’altro le nuove tecnologie potranno migliorare significativamente la vita di tutti”.