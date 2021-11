Giornata contro la violenza sulle donne: gli autisti Tep indosseranno un fiocco rosso

Domani, 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, gli autisti e il personale di TEP manifesteranno il proprio supporto alla causa indossando un fiocco rosso sulla divisa.

L’iniziativa testimonia la solidarietà dell’azienda e di tutto il personale alle tante, troppe vittime di violenza di genere e vuole sensibilizzare chi viaggia in bus su questo problema, perché non sia minimizzato o ignorato e perché le donne che vivono queste situazioni non siano lasciate sole.

Si tratta di un piccolo gesto, che si spera possa contribuire a diffondere questo importante messaggio di civiltà.