Giornata contro la violenza sulle donne: inaugurata la panchina rossa

E' stato un momento di silenzio e riflessione l'inaugurazione della seconda panchina rossa di Parma, all'interno di Parco Primo Maggio, ai lati del viale di accesso. Nella Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza verso le donne il Sindaco di Parma Federico Pizzarotti, l'Assessora alle Pari Opportunità del Comune Nicoletta Paci, il Questore e Marinella Caruocciolo Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Parma, e l'ispettore Cristina Pomponi Corresponsabile dell'Ufficio di Polizia Giudiziaria e tutela soggetti deboli della Polizia Locale di Parma e Samuela Frigeri presidente del Coordinamento dei Centri Antiviolenza dell'Emilia-Romagna e del Centro di Parma hanno sollevato il drappo rosso svelando la targa che grida "Basta violenza sulle donne" e ricorda il numero nazionale da chiamare in caso di emergenza 1522.

"Da oggi due panchine rosse nella nostra città, una seduta lasciata vuota del Consiglio Comunale sono dedicate in maniera permanente a ricordare e a riflettere sul fenomeno della violenza verso le donne" ha detto Federico Pizzarotti "Non bastano, non bastano le iniziative che si svolgono ogni anno il 25 novembre: i dati post pandemia lanciano l'allarme di una problematica che necessita una mobilitazione generale continua nei confronti di questo fenomeno".

"L'educazione verso una dimensione di rispetto e parità è la leva su cui si deve agire per le generazioni presenti e future" ha commentato l'Assessora Nicoletta Paci "se la normativa dedicata a tutelare le donne vittime di violenza e stalking, il codice rosse, ha attuato un contenimento legislativo, che può essere comunque ancora migliorato, a livello istituzionale andrebbe istituita anche una disciplina scolastica dedicata all'affettività".

"L'inaugurazione di una panchina rossa ci ricorda che il 25 novembre deve essere tutti i giorni" Ha commentato Samuela Frigeri "incontrare in un luogo pubblico, in uno spazio quotidiano questa panchina o altre installazioni dedicate al fenomeno allarmante della violenza verso le donne, è un monito che richiama l'attenzione verso questo problema che accompagna, purtroppo, la nostra società tutti giorni, e verso il quale tutti dobbiamo impegnarci".