Giornata dell'asma: valutazioni pediatriche gratuite

In occasione della Giornata mondiale dell’asma, il Centro di Fisiopatologia Respiratoria Infantile dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma, che afferisce alla Clinica Pediatrica diretta da Susanna Esposito, in collaborazione con la Società Italiana di Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI), ha organizzato un open day per la cittadinanza.

Martedì 7 maggio, nel pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00, sarà possibile sottoporre bambini e ragazzi under 18 anni ad una valutazione pneumologica gratuita con spirometria con la finalità di aumentare la conoscenza sull’asma e migliorarne il trattamento. I medici referenti saranno Giovanna Pisi, Valentina Fainardi e Michela Deolmi. Saranno inoltre presenti l'infermiera Antonella Villani e il fisioterapista Giuseppe Scopelliti.

Sempre il 7 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 il personale medico della struttura sarà disponibile per rispondere a eventuali domande di genitori e pazienti telefonicamente al numero 0521.702199 o tramite email agli indirizzi gpisi@ao.pr.it e valentina.fainardi@unipr.it.

Per partecipare all’evento è necessario prenotare telefonando al 0521.702198 a partire dal 22 aprile, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.