Giornata delle Donne: stand della polizia in piazza Garibaldi contro la violenza

In occasione della giornata internazionale per i diritti delle donne, la Polizia di Stato di Parma promuove la campagna di prevenzione contro la violenza di genere #questononèamore con un gazebo per la divulgazione di materiale informativo in Piazza Garibaldi. L’obiettivo è quello di fornire contributi e assistenza alle donne vittime di violenza o che sono a conoscenza di soprusi e maltrattamenti causati dall’appartenenza al genere femminile, al fine di

sviluppare una maggiore consapevolezza in tutta la cittadinanza sul pericolo di certi comportamenti.