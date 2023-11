Giornata delle Forze Armate: i carabinieri espongono le uniformi d'epoca in una boutique di Borgo XX marzo

Il Comando Provinciale dei Carabinieri DI Parma, in occasione del "4 novembre", Giornata delle Forze Armate e dell’Unità d’Italia, per dare maggiore risalto alla ricorrenza, dal 3 al 8 novembre espone, all’interno di una vetrina nel cuore della città, oggettistica d’epoca dell’Arma e uniformi, dal primo ‘900 ai giorni nostri. Anche quest’anno, è stata data disponibilità dello spazio espositivo da una nota boutique in Borgo XX marzo, dietro il Battistero.

Accanto alle tradizionali uniformi storiche, ci sono quelle di un passato più recente e quella attuale, in versione femminile, che, in particolare, vuole anche rappresentare un omaggio che l’Arma rivolge alle proprie donne.

I Carabinieri ringraziano, per lo spazio espositivo, il Sig. Antonio Ravanetti e tutti i titolari della boutique e, per i cimeli e le uniformi esposte, il Sig. Alessandro Priori, appassionato collezionista di oggetti storici della Benemerita.

In occasione della ricorrenza, altresì, la facciata del Palazzo Ducale, lato viale Piacenza, sarà illuminata con i colori della bandiera nazionale.