Giornata internazionale dei minori scompersi, scende in piazza la Polizia

Nella mattinata di oggi, mercoledì 25 maggio, dalle 10 alle 13 in piazza Garibaldi in occasione della Giornata Internazionale dei minori scomparsi, la Questura di Parma ha allestito un gazebo allo scopo di fornire alla cittadinanza informazioni utili, distribuendo un pieghevole informativo ed un segnalibro, a cura dalla Direzione Centrale Anticrimine, in collaborazione con il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni con consigli e numeri da contattare in caso di necessità.

La Polizia di Stato è da sempre attenta a tutelare le fasce più deboli e in particolar modo i minori e dal 2000 ha aderito al network internazionale dell’Icmec (International Centre for Missing & Exploited Children), attivando il sito italiano per i bambini scomparsi it.globalmissingkids.org.

Sul sito web, gestito dalla Direzione Centrale Anticrimine, oltre a consigli e informazioni, vengono pubblicati anche i casi di minori scomparsi. Nei casi di emergenza è importante chiamare subito i numeri di emergenza e pronto intervento 113 e 112. Esiste il numero unico europeo 116000; un servizio dedicato ai minori scomparsi, affidato, per l’Italia, dal ministero dell’Interno, in gestione a “S.O.S. Il Telefono Azzurro-Linea Nazionale per la Prevenzione dell’Abuso all’Infanzia”. Presenti il Primo Dirigente dott.ssa Marinella Caruocciolo dirigente della divisione anticrimine, l' assessore Paci e il personale della Questura e delle specialità.