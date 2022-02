Giornata mondiale contro il cancro infantile: celebrazione all'Istituto Comprensivo “Ferrari”

Presso l’Istituto Comprensivo “Ferrari”, l’Associazione Noi per Loro, con il sostegno del Comune di Parma, dell’Istituto Comprensivo Ferrari e della Scuola in Ospedale, ha celebrato la Giornata mondiale contro il cancro infantile.

Alla presenza dell'Assessora ai Servizi Educativi, Ines Seletti, degli alunni di una classe dell’Istituto, in rappresentanza della scuola la Presidente Nella Capretti di “Noi per Loro” ha consegnato presso l’I.C. Ferrari, un melograno scelto per il suo simbolismo positivo: energia vitale ed unione essenziale, l’unione che si instaura tra medici, pazienti, famiglie ed associazioni per dare vita ad un’alleanza terapeutica indispensabile nel percorso di cura e riabilitazione.

Con l'iniziativa “Diamo radici alla speranza, piantiamo un melograno”, Noi per Loro ha messo a dimora due piante di melograno, una presso la sede dell’Associazione in Via Gramsci n. 9/1 e l’altra presso l’I.C. Ferrari in Via Galilei n. 16.