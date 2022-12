Giornata mondiale contro l’Aids: l’Escape room in piazza Garibaldi

E’ in programma per domenica 4 dicembre in piazza Garibaldi l’evento conclusivo delle iniziative promosse dal tavolo di coordinamento AIDS, in occasione della giornata mondiale per la lotta all’Hiv. Dopo l’attività di peer education nelle scuole, l’ultimo appuntamento, che chiude una settimana di incontri tenuti dai professionisti delle Aziende sanitarie di Parma, si svolgerà nell’Escape Room allestita dalla Croce Rossa Italiana per ricordare a tutti l’importanza e l’efficacia della prevenzione nella lotta contro l’HIV.

Dalle 10 alle 17, i partecipanti dovranno risolvere enigmi e con la collaborazione del gruppo, trovare le soluzioni corrette per riuscire ad uscire dalla stanza. Parallelamente all’attività di “escape” saranno proposti dei quiz sul tema della malattie a trasmissione sessuale con lo scopo di fornire le informazioni utili sugli strumenti di prevenzione attualmente utilizzati.

L’appuntamento è realizzato con il patrocinio del comune di Parma, in collaborazione con i medici e gli specializzandi dell’Unità Operativa Malattie infettive, i professionisti di Unità di Strada e Spazio Giovani dell’Ausl e gli studenti di medicina (SISM).

Tutti gli eventi sono stati promossi dal tavolo di coordinamento AIDS che vede il coinvolgimento di Azienda Ospedaliero-Universitaria, Azienda Usl, Comune, Croce Rossa Italiana con le associazioni del territorio: L’ottavo colore, Segretariato Italiano Studenti in Medicina (SISM) e ARCA Onlus.