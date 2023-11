Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia, si illumina di blu la fontana di via Zarotto

Il 20 novembre ricorre la Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia: anche Parma aderisce all’iniziativa “Go Blue” di UNICEF Italia e ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, illuminando di blu la fontana tra via Zarotto e via Mantova. L’iniziativa rientra tra le azioni di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza per ricordare con un gesto simbolico che per ogni bambino, bambina e adolescente ogni diritto deve essere garantito e attuato. Il 20 novembre 2023 è il 34° anniversario dall’approvazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La Convenzione è il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo ed è stata determinante nel migliorare la vita di bambini, bambine e adolescenti. Nonostante questo, non è ancora pienamente attuata, conosciuta e compresa.