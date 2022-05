Giornata mondiale della Croce rossa: consegnata la bandiera che sarà esposta in Municipio

In vista dell’8 maggio, Giornata Mondiale della Croce Rossa, questa mattina, una delegazione della Croce Rossa di Parma, guidata dal presidente Giuseppe Zammarchi, ha consegnato il vessillo della Croce Rossa Italiana al Comune di Parma.

La bandiera verrà esposta sulla Residenza Municipale. L’iniziativa segue le linee suggerite da Anci – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – in un rapporto di collaborazione con la Croce Rossa Italiana, nel segno della vicinanza ai più deboli ed alle popolazioni presenti all'interno di scenari di guerra.

La bandiera della Croce Rossa vuole essere motivo di riflessione sull’importanza del Diritto Internazionale Umanitario, come strumento per garantire il rispetto della persona, anche in caso di interventi armati. Un tema particolarmente attuale anche alla luce della guerra in Ucraina.