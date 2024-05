Giornata Mondiale della Croce Rossa: visita in Comune

In occasione dell’8 maggio, Giornata Mondiale della Croce Rossa, una delegazione della Croce Rossa di Parma, guidata dal presidente Giuseppe Zammarchi, ha consegnato il vessillo della Croce Rossa Italiana e la medaglia di benemerenza al Comune di Parma per l’impegno e lo spirito di sacrificio durante l’emergenza pandemica.

La delegazione è stata ricevuta dal sindaco Michele Guerra ed all’Assessore alle Politiche Sociali Ettore Brianti.

L’8 maggio infatti si celebra l’anniversario della nascita di Henri Dunant, fondatore del Movimento, e in tutto il mondo si festeggia l’opera svolta dalla Croce Rossa. Il 2024 è un anno ancor più significativo in quanto ricorre il 160° anniversario di fondazione. Per l’occasione nella serata di oggi la fontana di barriera della Repubblica sarà illuminata di rosso.

La bandiera è stata esposta sulla Residenza Municipale. L’iniziativa segue le linee suggerite da Anci – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – in un rapporto di collaborazione tra Croce Rossa Italiana e Comuni, nel segno della vicinanza ai più deboli ed alle comunità con l’obiettivo di alleviarne la sofferenze.