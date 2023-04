Giornata Mondiale della Terra, come cambia la viabilità a Parma

È prevista per sabato, 22 aprile, l'assemblea studentesca in occasione della "Giornata Mondiale della Terra", che si terrà anche a Parma dalle 7:30 alle 13. Ci saranno modifiche alla viabilità: in Viale Maria Luigia, nel tratto da rotatoria con piazzale Marsala a ponte Caprazucca/piazzale Rondani (intersezioni escluse), ci sarà l'stituzione del divieto di circolazione. Destituzione di tutti gli stalli di sosta e istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 7:30/13:00, per tutti i veicoli compresi ciclomotori e motocicli, ambo i lati.

Viale Maria Luigia intersezione viale Gorizia

Istituzione del divieto di circolazione. Istituzione del senso unico alternato per i seguenti tratti stradali:

- Via Piave, nel tratto da via Monte Santo a viale Maria Luigia.

- Viale Gorizia, nel tratto da via Monte Santo a viale Maria Luigia.

Strada Nino Bixio, nel tratto da viale Gorizia a via Benassi:

Destituzione della corsia bus e istituzione del doppio senso di circolazione.

Via Benassi, da intersezione strada Bixio per 15 ml direzione est:

Destituzione stalli di sosta e istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 7:30/13:00, ambo i lati. (3 stalli di sosta per lato). L’Azienda TEP SpA provvederà alla deviazione dei bus interessati dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza. I veicoli che normalmente percorrono viale Maria Luigia direzione Ponte Caprazucca verranno deviati sul seguente percorso: Viale Caprera - p.le Barbieri - viale dei Mille - Viale Vittoria - Strada Bixio - via Benassi - p.le Rondani. Dovrà essere sempre consentito il transito delle ambulanze, mezzi di soccorso e polizia. Gli organi di Polizia Stradale potranno adottare misure di regolamentazione del traffico che si rendessero necessarie per un corretto svolgimento dell’evento di cui trattasi e per limitare i disagi alla circolazione veicolare, anche se non previste nella presente ordinanza.