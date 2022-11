Giornata Mondiale della Prematurità: spente le luci del Palazzo del Governatore

Domani, giovedì 17 novembre, verrà spenta l'illuminazione di Palazzo del Governatore dalle 18.00 alle 19.00 a sostegno della Giornata Mondiale della Prematurità. L'assessorato alle Politiche per la Salute aderisce alla campagna di sensibilizzazione spegnendo le luci di un Palazzo simbolo della città, contribuendo così a creare una maggiore attenzione sui temi legati alle nascite pretermine.

"Spegniamo le luci e coloriamo di viola, per tenere accese le incubatrici!" Il 17 Novembre si celebra, oramai da 14 anni, la “Giornata Mondiale della Prematurità”, che ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni sulle nascite pretermine, cioè prima della 37a settimana di gestazione. Negli ultimi anni, la Società Italiana di Neonatologia (SIN) e Vivere Onlus, Coordinamento nazionale delle associazioni dei genitori, si sono attivate per “accendere” i riflettori sulla prematurità, chiedendo ai Comuni ed agli Ospedali di tutta Italia, di illuminare di viola, colore simbolo della giornata, un monumento o un edificio. La risposta è stata grandissima e nel 2021 sono stati quasi 400 i punti illuminati di viola in tutto il nostro paese. Purtroppo, in un anno, la situazione è cambiata. La pandemia, con tutto quello che ha comportato, ma ancor di più questa terribile guerra che, dal 20 febbraio 2021, ci sconvolge quotidianamente, hanno determinato una crisi economica globale ed in particolare energetica. Già impegnati a sostegno della popolazione Ucraina con diverse iniziative appena scoppiata la guerra, abbiamo, quindi, deciso di cambiare rotta e dare un segnale diverso per questa edizione della Giornata Mondiale della Prematurità.

Il claim della giornata per questo anno è: “L’abbraccio di un genitore: una terapia potente. Sostenere il contatto pelle a pelle fin dal momento della nascita.”