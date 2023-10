Giornata mondiale della salute mentale: sindaci, volontari, enti di terzo settore insieme all’Ausl per costruire comunità sempre più inclusive

Ha preso il via in Cittadella con gli interventi del sindaco di Parma Michele Guerra, degli assessori comunali Ettore Brianti e Marco Bosi, il ricco

programma di iniziative organizzate a Parma e alla Fattoria di Vigheffio per la Giornata della salute mentale, che in tutto il mondo si celebra oggi

10 ottobre. Autorità, volontari, operatori di cooperative sociali e professionisti sanitari hanno partecipato alle iniziative in programma fin dal mattino nel Parco della Cittadella a Parma, e poi dal primo pomeriggio alla Fattoria di Vigheffio dove sono intervenuti tra gli altri il sindaco di Collecchio, Maristella Galli, la consigliera di Fondazione Cariparma, Marcella Saccani, oltre al commissario straordinario dell’Azienda Usl di Parma Massimo Fabi. Iniziative sportive e culturali, con attività e dimostrazioni, laboratori, stand informativi, mostre, musica e teatro: tutto l’evento, sia in Cittadella che a Vigheffio, è stato promosso dal “Recovery college”, un progetto del dipartimento Salute mentale di “incontro e scambio alla pari che mette al centro le persone, le loro famiglie, i caregivers, i vicini di casa, gli amici e più in generale il contesto sociale, per crescere insieme nelle competenze e responsabilità”.

“La città da molto tempo è attenta e si impegna sui temi della salute mentale – ha affermato il sindaco di Parma, Michele Guerra – un ambito integrato di esperienze, iniziative, servizi socio-sanitari che interroga profondamente tutta la comunità e anche le istituzioni. Il nostro impegno proseguirà per

promuovere sempre di più la coesione sociale, con il contributo fondamentale di decine e decine di associazioni e realtà di terzo settore“.

“Questa giornata è importante non solo per chi promuove la salute mentale ma per tutti i cittadini – ha spiegato il sindaco di Collecchio, Maristella Galli,

intervenendo al pomeriggio alla Fattoria di Vigheffio – E non poteva esserci luogo migliore di Vigheffio dove incontrarci oggi, uno spazio che è anche centro di risposte e socializzazione per chi ha problemi psichici e per tutte le persone in generale, sul quale la nostra Amministrazione intende continuare a investire“.

“Ci sono luoghi, come la Fattoria di Vigheffio, dove è stata scritta e praticata la storia della salute mentale – ha aggiunto il commissario straordinario Ausl, Massimo Fabi – Ma è una storia che non si limita alla memoria, perché qui si costruisce da tempo il presente e anche il futuro, realizzando progetti che valorizzano le diversità: siamo orgogliosi di celebrare in questo luogo questa Giornata mondiale per la salute mentale”. “La salute mentale è una componente essenziale del benessere individuale e collettivo, va sostenuta e promossa da tutta la comunità. Con questo obiettivo

in questa Giornata abbiamo presentato decine di progetti realizzati insieme da operatori, volontari e utenti esperti, per coinvolgere tutta la comunità contro lo stigma sociale e il pregiudizio legati alle malattie psichiche”, ha ricordato il direttore del dipartimento assistenziale integrato Salute mentale e Dipendenze patologiche e subcommissario sanitario Ausl, Pietro Pellegrini.

DATI DI ATTIVITA’

Il dipartimento assistenziale integrato Salute mentale e Dipendenze patologiche è costituito da una rete molto ampia di servizi: 42 punti ambulatoriali (12 della NPIA – neuropsichiatria, infanzia e adolescenza - 20 della PA – psichiatria adulti - e 10 delle DP – dipendenze patologiche), 22 residenze (1 per la NPIA, 18 per la PA e 3 per le DP), i servizi psichiatrici ospedalieri a direzione universitaria e l’ospedale privato “Maria Luigia”.

Area salute mentale adulti

ANNO NUMERO UTENTI IN CARICO AI CSM (Centri di Salute Mentale)*

2019 6.061, di cui nuovi 690

2020 5.816, di cui nuovi 555

2021 6.012, di cui nuovi 611

2022 6.114, di cui nuovi 616

* Si tratta del numero di utenti seguiti stabilmente dal servizio, con progetto terapeutico.

La quota prevalente di utenti (61%) si colloca nella fascia d’età 40-69 anni, mentre la fascia con età inferiore ai 39 anni è il 25,4% e quella con oltre 70

anni il 13,5%.

Area neuropsichiatria infanzia e adolescenza (NPIA)

ANNO NUMERO UTENTI IN CARICO (*)

2019 4.002, compresi 512 nuovi casi

2020 3.105, compresi 632 nuovi casi

2021 3.890, compresi 530 nuovi casi

2022 4.114, compresi 574 nuovi casi

* Si tratta del numero di utenti seguiti stabilmente dal servizio, con progetto terapeutico. L’utenza della NPIA è prevalentemente maschile (60,6%) ed ha principalmente un’età compresa tra i 6 e i 13 anni.