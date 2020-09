Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita: anche il Municipio sarà arancione

Anche il Municipio di Parma sarà illuminato di arancione per la Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita fissata per il 17 settembre di ogni anno. L'Assemblea Mondiale della Salute dell'OMS ha inoltre previsto anche l'istituzione del World Patient Safety Day nella medesima data.

La Direttiva italiana invita le varie istituzioni a promuovere " l'attenzione e l'informazione sul tema della sicurezza delle cure e della persona assistita, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione" e il Comune di Parma attraverso l'assessorato alla Sanità.

Quest'anno il tema della sicurezza delle cure assume un significato particolare nel contesto dell'epidemia COVID-19.

Tra le varie azioni che l'Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce di effettuare nella giornata, vi è anche quella di illuminare di arancione un monumento significativo, uno spazio pubblico o un'attrazione naturale, per richiamare l'attenzione dei cittadini e dell'opinione pubblica sull'importanza della sicurezza delle cure. In questo contesto, si chiede alla S.V. l'adesione alla giornata da parte del Comune di Parma e l'illuminazione di arancione di un monumento cittadino.