Giornata nazionale per la sicurezza delle cure, le iniziative delle Aziende sanitarie di Parma

l coinvolgimento dei pazienti, dei familiari e dalla comunità nella sicurezza dell’assistenza è il tema scelto quest’anno dalla World Health Organization (WHO) in occasione della giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, che si celebra il 17 settembre. Numerose evidenze dimostrano infatti che quando i pazienti sono coinvolti attivamente nella propria cura si ottengono significativi vantaggi in termini di sicurezza, soddisfazione del paziente ed esiti di salute.

Le Aziende sanitarie di Parma aderiscono così alla giornata nazionale con molte iniziative in programma volte a sensibilizzare i cittadini e i professionisti della sanità sulla concreta partecipazione dei pazienti al loro percorso di cura.

Venerdì 15 settembre i professionisti delle strutture Gestione del rischio delle due Aziende sanitarie di Parma, in collaborazione con i volontari dei Comitati Consultivi Misti, sono a disposizione dei cittadini e del personale sanitario per fornire informazioni sul tema della giornata.

I punti informativi dell’Open Safety Day saranno attivi, dalle ore 9.30 alle 12.30 all’ingresso principale Padiglione Centrale dell’Ospedale di Parma e dalle 9.00 alle 14.00, in piazza Garibaldi a Fidenza, all’Ospedale di Borgo Val di Taro e alla Casa della Salute “Pintor-Molinetto” per fornire informazioni anche attraverso la distribuzione di materiale divulgativo appositamente allestito sul tema.

Durante la settimana i professionisti della sanità saranno coinvolti nella informazione ai cittadini, avvalendosi del materiale informativo della campagna di comunicazione regionale "Sicurinsieme". All’interno dei reparti del Maggiore saranno consegnati ai pazienti in dimissione dai reparti, attraverso il Servizio di Farmacia e Governo Clinico del farmaco, dei porta compresse settimanali e un diario dei farmaci, realizzato in multilingua, allo scopo di migliorare l’aderenza terapeutica. Anche l’Ospedale dei bambini di Parma “Pietro Barilla” aderisce all’iniziativa con il coinvolgimento dell’associazione Giocamico che farà divertire i piccoli pazienti con dei crucipuzzle e disegni creati ad hoc per la campagna.

La giornata nazionale per la sicurezza delle cure è anche l’occasione per diffondere alcune semplici suggerimenti rivolti a pazienti e ai professionisti della salute con un unico obiettivo: migliorare la reciproca comunicazione, per rendere le cure sempre più sicure. L’Azienda Usl, infatti, ha realizzato due decaloghi con pratici consigli. Il decalogo rivolto ai cittadini è scaricabile dal sito www.ausl.pr.it

Infine, allo scopo di rimarcare l’attenzione sul tema delle cure sicure, la sera di domenica 17 settembre si accenderanno di arancione, colore simbolo della giornata, il palazzo municipale di Fidenza, la palazzina Direzione dell’Ospedale di Parma che si affaccia su via Gramsci e la fontana di barriera Repubblica.

Tutte le informazioni utili e i materiali informativi della campagna sono disponibili sul sito web www.ao.pr.it alla pagina web dedicata alla sicurezza delle cure e www.ausl.pr.it.