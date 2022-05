Comune: il Palazzo Municipale s’illumina di blu per la Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico

Il prossimo sabato 7 maggio il Comune di Parma aderirà con un'iniziativa alla Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico.

La Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico ha l’obiettivo di informare le donne su questo terribile tumore, per il quale al momento non esistono screening predittivi.

L'iniziativa si svolge in collaborazione tra Comuni di Bologna, Parma e Forlì che insieme ed ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e viene promossa da Loto ODVè da sempre fortemente impegnata in campagne di sensibilizzazione. L'associazione nel 2021 si è aggiudicata il World Ovarian Day Award per il fondamentale contributo alla campagna annuale in occasione della Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico, anche attraverso lo spot che ha avuto come testimonial l'attrice e cantante Serena Autieri.

Il tumore ovarico è una malattia dai sintomi vaghi per la quale l'attenzione ai primi disturbi e una diagnosi tempestiva possono essere fondamentali. Per questo è importante intensificare l'informazione e la sensibilizzazione su questa problematica: per il Comitato Organizzatore Internazionale della Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico, di cui Loto ODV fa parte, ricerca, informazione e diagnosi tempestiva sono le parole d’ordine per combattere il più pericoloso dei tumori femminili.

Quest’anno la giornata dell’8 maggio sarà celebrata in tutte le sedi territoriali di Loto ODV (Bologna, Roma, Rimini, Forlì, Ancona, Parma e Palermo) per proseguire nell’opera di informazione e sensibilizzazione sul tema dei tumori ginecologici, oltre a sostenere la ricerca e offrire sostegno alle donne prima, durante e dopo le cure.