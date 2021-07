Giornata nel parmense per l'assessore Donini: inaugurerà il nuovo acceleratore lineare del Maggiore

Nel primo pomeriggio a Borgotaro sarà illustrata la proposta tecnico-organizzativa elaborata dall’Azienda sanitaria e dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma per la possibile riapertura del Punto nascita

Una giornata interamente dedicata al territorio di Parma, domani venerdì 2 luglio, con tre appuntamenti tra il capoluogo la mattina e il comune di Borgo Val di Taro il pomeriggio, per l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini.

Prima tappa alle ore 9 all’Auditorium Paganini (Sala Pizzetti) per l’apertura, in presenza, della sesta edizione del convegno nazionale sulla cardiologia interventistica strutturale, importante momento di confronto tra professionisti regionali e nazionali sugli interventi cardiologici e cardiochirurgici mininvasivi rispetto ai quali quello di Parma è Centro d’avanguardia, oltre che Hub regionale per le province di Parma, Reggio Emilia e Piacenza.

Alle ore 10,30 all’Ospedale Maggiore taglio del nastro per il nuovo acceleratore lineare, il terzo, negli spazi della Radioterapia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, riqualificati e ampliati per poterlo ospitare: uno strumento all’avanguardia, già pienamente operativo, che permetterà di aggiungere fino a 40 trattamenti radioterapici giornalieri, rafforzando ulteriormente l’area oncologica di Parma e dell’intera provincia. All’inaugurazione sarà presente, tra gli altri, il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, Massimo Fabi.

Terza tappa della giornata a Borgo Val di Taro dove, nella sede del Comune, alle ore 13,45 sarà illustrata alla stampa la proposta tecnico-organizzativa elaborata dall’Azienda sanitaria e dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma per la possibile riapertura del Punto nascita. Oltre all’assessore Donini saranno presenti il sindaco Diego Rossi, il presidente del Comitato del Distretto Valli Taro e Ceno Davide Riccoboni, la commissaria straordinaria dell’Azienda Usl di Parma Anna Maria Petrini e in collegamento il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, Massimo Fabi.