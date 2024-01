I giorni della Merla 'caldi', temperature sopra la media: a Parma fino a 9 gradi

I cosiddetti giorni della Merla saranno 'caldi' anche a Parma. O meglio, come riportato da 3bMeteo, le temperature saranno al di sopra della media stagionale. Tra il 29, il 30 e il 31 gennaio nella nostra città le temperature toccheranno anche i 9 gradi.

Nel corso dei prossimi giorni i massimi anticiclonici attualmente ancora a ovest della Penisola, si sposteranno verso l'Europa centrale e l'Italia. Ben poco potrà fare una leggera flessione del campo barico sull'area balcanica a causa di un fronte freddo che porterà tra oggi e domani qualche annuvolamento irregolare lungo l'Adriatico e all'estremo Sud. Ancora una volta infatti le correnti fredde non riusciranno a raggiungere la Penisola ostacolate proprio dalla scomoda presenza anticiclonica, preferendo la Grecia e la Turchia.

Si limiteranno a lambire le regioni meridionali e nemmeno tutte portando li e soltanto li valori di temperatura in linea col periodo. Altrove sarà un susseguirsi di anomalie positive anche se le ritroveremo prevalentemente in montagna perché il ristagno dell'aria nei bassi strati favorirà inversioni termiche, nebbie e nubi basse che non faranno salire i termometri. Questa prerogativa sarà soprattutto della Pianura Padana che vedrà clima freddo e assieme al freddo anche condizioni di inquinamento dell'aria particolarmente marcate.

Tutto il weekend e anche i famosi giorni della Merla saranno caratterizzati da queste condizioni. E come si può vedere dalle mappe saranno soprattutto le montagne a far registrare le maggiori anomalie con temperature massime fino a 10/12°C superiori alla media su Sardegna, Alpi e Appennino centro settentrionale.