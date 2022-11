Giovane apprendista licenziato da Iren, la replica: "Ha sostituito la leva del cambio con una spada giapponese"

Sul caso segnalato dai sindacati, Iren conferma che il provvedimento nei confronti dell’apprendista citato è stato preso perché ha personalizzato un’auto aziendale ma nella nota sindacale si omette che, oltre ai coprisedili, il lavoratore aveva sostituito la leva del cambio con il manico di una spada giapponese, in spregio alle più elementari regole di sicurezza.

Iren ricorda il grande impegno in termini di assunzioni: solo nel 2022, in linea con il Piano Industriale @2030, sono entrati nel Gruppo più di 1.000 nuove persone. Una crescita che poche aziende hanno potuto sostenere in quest’anno, fatto che – ne siamo certi - sarà riconosciuto anche dalle sigle sindacali.