Giovane parmigiano attaccato da uno squalo: già raccolti 27 mila euro per le spese mediche

In poche ore sono stati raccolti 27mila euro in supporto di Matteo Mariotti, il ventenne di Parma attaccato da uno squalo in Australia lo scorso 8 dicembre.

Gli amici del giovane, che ha subito l’amputazione della gamba, hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per pagare le spese mediche.

“Matteo - scrivono - avrà bisogno di sostegno e cure mediche molto costose per tornare a vivere al meglio la sua vita da ventenne, e noi siamo decisi a impegnarci al massimo per aiutarlo”. “Per questo chiediamo a tutti voi - continuano - di aiutarci a raccogliere più fondi possibili per regalare la miglior soluzione possibile a questo ragazzo”. Sulla piattaforma sono arrivate più di settecento donazioni, accompagnate da messaggi di incoraggiamento: “Ti vogliamo bene, torna a casa presto!”, “Non sarà questo a fermarti”, si legge. La raccolta fondi è raggiungibile a questo link