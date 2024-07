Giovani, una Summer School per approfondire i temi

Si terrà giovedì 5 e venerdì 6 settembre al Rifugio Lagdei la Summer School dedicata all'approfondimento dei temi del protagonismo giovanile a Parma, della candidatura a Capitale dei Giovani 2027 e del percorso che ha portato la città tra le cinque finaliste. La Summer School viene organizzata proprio in vista di questo importante traguardo, dal Comune di Parma in collaborazione con Ashoka Italia, con il sostegno di “Parma Io Ci Sto!” e coinvolgerà un gruppo di circa trenta giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni. L’evento consiste in una due-giorni residenziale in presenza al Rifugio Lagdei, in cui ragazze e ragazzi si confronteranno e lavoreranno su temi chiave per le politiche giovanili di Parma, utilizzando strumenti di progettazione sociale e cittadinanza attiva. La partecipazione è completamente gratuita. I principali obiettivi che si propone la Summer School sono lo sviluppo della cittadinanza attiva e il rafforzamento delle competenze. La Summer School intende fornire anche un supporto concreto alla candidatura di Parma come Capitale Europea dei Giovani 2027, con la definizione di proposte e di idee innovative e concrete, nate e condivise dai giovani.

Come partecipare