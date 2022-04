Giovanni Gelmini è il nuovo Direttore del distretto Ausl Sud-est

Giovanni Gelmini è il nuovo direttore del distretto Sud - est dell’Ausl. Ottenuto il parere positivo del Comitato di distretto, dallo scorso primo aprile è iniziato ufficialmente il suo incarico alla guida del distretto sanitario della montagna e pedemontana parmense est, dopo il collocamento a riposo di Valerio Giannattasio, che ha ricoperto questo ruolo dal primo marzo 2019 al 31 marzo scorso. “La nomina di Gelmini alla direzione del distretto Sud - est – ha commentato la commissaria straordinaria dell’Ausl Anna Maria Petrini - garantisce professionalità, competenza ed esperienza. Desidero esprimere a lui, a nome mio e della Direzione aziendale, i più sinceri auguri di buon lavoro. Inoltre – ha continuato Petrini – vorrei ringraziare Valerio Giannattasio per quanto fatto in questi ultimi tre anni, due dei quali profondamente segnati dalla pandemia". Nato nel 1956 a Langhirano, Gelmini ha diretto fino al 31 marzo scorso il distretto Valli Taro e Ceno, dove a raccogliere il suo testimone come facente funzione recentemente è stata nominata Giuseppina Rossi.