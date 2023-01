Giovedì 19 gennaio chiusa la Statale 'Colle di Cento Croci' a Borgo Val di Taro

Per consentire il recupero di un mezzo pesante incidentato, giovedì 20 gennaio è prevista la chiusura temporanea di un tratto della strada statale 523 “del Colle di Cento Croci”, a Borgo Val di Taro, in provincia di Parma. Il provvedimento si rende necessario a seguito del sinistro che si è verificato il 9 gennaio scorso, in prossimità del km 28,700. L’interdizione sarà in vigore per il tempo strettamente necessario alle operazioni di recupero, previste all’interno della fascia oraria compresa tra le 9:30 e le 13:30, e riguarda un tratto di circa 2 km. Il traffico sarà deviato con segnalazioni in loco lungo la viabilità alternativa.