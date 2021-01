Girls in Steam: le discipline da maschio, molto belle per le femmine

Si chiama GIRLS IN STEAM si tratta di un insieme di proposte formative per studentesse, classi e docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Parma e Provincia. Sarà presentato Giovedì 21 gennaio 2021, ore 17.00, in diretta online sul profilo Facebook Città di Parma sfogliando un catalogo di opportunità che promuovono gli ambiti steam e rappresentano un'attività di promozione della parità di genere che ha ricevuto il sostegno della Regione Emilia Romagna e il co-finanziamento del Fondo sociale europeo (Azione 3 del Bando Regionale sull’Orientamento per la promozione della parità di genere).

A presentarle saranno l’Assessora alle Pari opportunità del Comune di Parma Nicoletta Paci, la responsabile del Settore Cittadinanza Attiva e Pari opportunità Fabrizia Dalcò, e Alessandro Catellani del Gruppo Scuola di Parma.

Attraverso il video si entrerà nel vivo di laboratori, workshop, seminari con un approccio interdisciplinare per promuovere le discipline STEAM (scienze, tecnologia, ingegneria, arte e matematica) attraverso percorsi che si basano su analisi, ricerca di soluzioni, creatività e progettazione.

Le attività, realizzate e condotte da formatori/trici e tutor della Coop. Gruppo Scuola, sono gratuite e si svolgeranno in modalità on line o in presenza in orario scolastico (da definire con i docenti) e/o extrascolastico (in particolare rivolto alle studentesse) come evidenziato dal catalogo che si allega.

Nel catalogo informativo potete trovare anche il link https://forms.gle/YvtCzkHsJ6v4w9m56 per la pre-iscrizione