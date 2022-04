Giro d'Italia, da lunedì 2 fino a martedì 17 maggio lavori di manutenzione stradale

In base all’attività programmata dal Comune, è prevista la manutenzione straordinaria di alcune strade con il rifacimento del fondo stradale. Gli interventi saranno ultimati prima della tappa parmigiana del Giro d’Italia del 19 maggio. Di seguito le strade interessate dai lavori.

Dal lunedì 2 maggio a martedì 17 maggio manutenzione stradale per il risanamento della carreggiata in viale dei Mille, da piazzale Santa Croce a piazzale Barbieri. Le attività riguarderanno prevalentemente il risanamento, a tratti, della corsia di marcia lenta, per ovviare ad avvallamenti e buche.

Da martedì 3 maggio a venerdì 6 maggio sarà sistemato anche il tratto via Spezia, da piazzale Barbieri alla rotatoria di via Calatafimi, con il rifacimento completo dell’asfalto.

L’esecuzione dei lavori non comporterà l’interruzione del traffico veicolare ma solo restringimenti di carreggiata, divieti di sosta e di fermata e la destituzione degli stalli di sosta con le righe blu, che saranno comunicati una volta pubblicata l’ordinanza. Sarà apposta preventiva segnaletica di avviso lavori e saranno installati, durante l’esecuzione delle attività lavorative, i presidi per la sicurezza previsti dalla legge.