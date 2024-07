Giulia e il record di laureata più giovane d’Italia: “Vi spiego come ho fatto”

"Sono state determinanti le superiori in Belgio. Una scuola di alto livello con tanto inglese, sistema diverso da quello italiano. Quando gli studenti in Italia svolgevano la maturità con il solo orale a causa dell’emergenza Covid, noi in Belgio svolgevamo anche lo scritto. Le regole erano differenti".

Giulia Chiappinelli appena due giorni fa si è laureata in Economia e Management a Parma e a Orizzonte scuola racconta così il percorso che l'ha portata ad ottenere il record di essere diventata la più giovane laureata d’Italia. Giulia è nata a Foggia nel 2004, dopo aver fatto elementari e due anni di medie a Foggia, si è trasferita con la sua famiglia in Belgio. La sua esperienza di studio in Belgio alla scuola europea è stata determinante per consentirle di arrivare alla laurea con successo a soli 20 anni.

Come riporta sempre il sito Orizzonte scuola, a 16 anni è tornata in Italia con la sua famiglia e ha concluso il percorso di studi delle superiori a 17 anni a Parma, sempre alla scuola europea. Sul futuro infine le idee sono chiare: "Per la magistrale intendo frequentare un corso totalmente in lingua inglese a Roma. I miei colleghi hanno incontrato tutti difficoltà con le lingue, io no".