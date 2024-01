Giustizia, la rabbia degli avvocati: "Si apre l'anno e ci fanno tacere"

"Ancora una volta in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario innanzi la Corte d'appello di Bologna", a differenza di quanto avvenuto nella "maggioranza se non della totalità delle altre Corti d'Appello italiane", non è stata concessa "la parola all'avvocatura" dando voce alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Che, al massimo, hanno potuto "stato scrivere ma non profferire verbo". La cosa non è andata affatto giù alla sezione di Parma dell'Associazione nazionale forese (Anf) che così prende parola, denuncia l'accaduto e, senza mezzi termini, definisce "incomprensibile" questo atteggiamento perchè "stona con la parità appartenenza e partecipazione alla giurisdizione spesso invocata ma altrettanto spesso obliata. Auspichiamo che il prossimo anno si possa far meglio nell'interesse della Giustizia tutta", conclude l'Anf di Parma.