Gli allagamenti mettono fuori uso anche la tangenziale Ovest: chiusa in entrambe le direzioni

A causa del maltempo sono attive alcune limitazioni provvisorie al traffico sulla tangenziale di Parma. Il personale Anas (Gruppo FS Italiane) sta operando per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Nel dettaglio: per allagamenti è temporaneamente chiusa la tangenziale Ovest di Parma (SS9var/A) in entrambe le direzioni dall’innesto sulla tangenziale Nord fino all’innesto sulla SS62. Il tratto chiuso comprende gli svincoli 10 (via Emilia Ovest), 11 (via Volturno) e 12 (via La Spezia). Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.

Sulla tangenziale Sud di Parma, in corrispondenza dello svincolo 18 (str. Budellungo/Coloreto) il traffico in direzione La Spezia/SS62 viene temporaneamente deviato sulla rotatoria, con uscita e ingresso sullo stesso svincolo, a causa dell’allagamento del sottopasso.