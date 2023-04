Gli auguri pasquali del vescovo in municipio

Il Vescovo di Parma, sua eccellenza Monsignor Enrico Solmi, è stato accolto questa mattina in municipio dal Sindaco Michele Guerra, e dal presidente del Consiglio comunale Michele Alinovi, per il consueto scambio di auguri in vista della Pasqua. Il Vescovo ha portato in dono un ramo d'ulivo.

E' seguito un momento di raccoglimento nella sala del Consiglio Comunale, alla presenza di numerosi dipendenti. Il suo è stato un messaggio di speranza in vista della Santa Pasqua, nel segno della pace e della serenità.