Gli Chef stellati premiati a Parma dall'Accademia dei Maestri del Lievito Madre

“Per l’impegno e la ricerca nell’interpretazione del lievito madre, tra l’innovazione e la tradizione artigianale”, l’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano ha assegnato un riconoscimento speciale a grandi chef stellati che con il loro lavoro simboleggiano e supportano l’eccellenza di tutti i lievitati Made in Italy: Antonino Cannavacciuolo (Il Laboratorio Cannavacciuolo) insieme al pastry chef Kabir Godi, Gennaro Esposito (La Torre del Saracino) con il pasticciere Carmine Di Donna, Luca Marchini (L’Erba del Re), Max Mascia (Ristorante San Domenico) con il pasticciere Giovanni Mattina, e Davide Oldani (Ristorante D’O).

I premi sono stati consegnati ieri in occasione della Notte dei Maestri del Lievito Madre a Parma, l’evento benefico giunto al decimo anno organizzato dall'Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, con il patrocinio del Comune di Parma e Parma Food Valley.

“Sono molto onorato di ricevere questo riconoscimento dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre. È un’occasione importante per dare merito a questo elemento che dà la vita a dei lievitati importanti amati da tutti. Voglio condividere questo momento con tutti i ragazzi che lavorano nel nostro laboratorio che in questi anni sono riusciti a creare dei prodotti di altissima qualità, apprezzati da tante persone. Per questo è giusto che a ritirare il premio sia il mio pastry chef Kabir Godi per la sua dedizione e perseveranza nel creare e sperimentare sempre, con la cura e l’amore che sono gli ingredienti principali”, ha commentato Antonino Cannavacciuolo.

“Sono davvero felice di essere premiato in una città come Parma che rappresenta l’eccellenza del cibo italiano. Ho intrapreso questo percorso alla scoperta del panettone e dei grandi lievitati della nostra tradizione insieme al pastry chef Carmine Di Donna con il quale condivido l’amore per la pasticceria, la dedizione alla cucina e l’attenzione alle materie prime”, ha spiegato Gennaro Esposito. “Insieme, nel nostro laboratorio, abbiamo dato sfogo alla nostra creatività, e grazie alla sua conoscenza del lievito madre, ci siamo divertiti a sperimentare per creare dei prodotti che potessero unire tradizione e futuro. Ringraziamo il Presidente Gatti e tutta l’Accademia MLM per questo prezioso riconoscimento, che rappresenta per noi un ulteriore stimolo a proseguire in questo viaggio, per offrire prodotti sempre nuovi e all’avanguardia nel segno dell’eccellenza del nostro territorio”.

“Essere entrato a far parte di questa realtà, tra i pochi Chef chiamati nella nuova categoria istituita, è per me motivo di orgoglio oltre che un grande piacere. Rappresenta il riconoscimento dell'impegno, mio e della mia squadra, nell'aver portato avanti un lavoro attento per quella che per me è sempre stata una passione per il mondo dei lievitati. Ma costituisce anche una importante occasione che mi permette di poter cogliere spunti e confrontarmi con grandi maestri che conoscono ed esaltano in modo eccellente il valore e le potenzialità di una materia viva come il lievito madre", ha dichiarato Luca Marchini.

“Per il San Domenico è un grande onore ricevere questo premio frutto di un grande lavoro di squadra e soprattutto del nostro Pasticcere Giovanni Mattina vero artefice di questo progetto. Assieme a lui ed a tutti i ragazzi e le ragazze siamo alla continua ricerca della qualità e dell’eccellenza”, è stato il commento di Max Mascia.

E ancora Davide Oldani ha detto: “È un onore essere premiato dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano. I lieviti sono alla base della cucina e, se ben gestiti e utilizzati, sono il punto di partenza per creare una perfetta armonia di sapori, di gusto e profumi. Fondamentali dunque, per questo il riconoscimento dell’Accademia è per me particolarmente importante”.

“La Notte dei Maestri rinnova l'appuntamento annuale con un format sempre diverso” – ha dichiarato il Presidente dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano Claudio Gatti - e oggi rappresenta per i giovani un primo grande traguardo importante. In occasione di questo decimo anniversario, il nostro focus è stato sul lievito madre a 360 gradi, con grandi lievitati, cornetti, pane, grissini e focacce. Parma si conferma un punto di incontro per gli amanti del lievito madre ed una grande festa con ospiti e personalità nazionali e internazionali di altissimo livello".

Il ricavato dell’evento sarà devoluto all’Emporio Solidale di Parma per raccogliere fondi destinati a sostenere l’Associazione che assiste le famiglie in difficoltà.