Gli Studenti del Food Farm 4.0 a sostegno del Centro Oncologico di Parma

Al via per il terzo anno consecutivo la campagna “Solidarietà, fai la differenza, mettici il cuore²” - messa in campo dai ragazzi di Food Farm 4.0. Dal 1 Aprile al 30 Giugno 2023 il ricavato dalla vendita dei vasetti a marchio “Bontà di Parma” edizione speciale (prezzo al pubblico 3,50 € a vasetto), prodotti dal laboratorio e identificati dal bollino “Insieme con te”, verrà distribuito tra due importanti progetti del territorio: 2 euro saranno destinati al Centro oncologico di Parma e 1,50 euro allo stesso FoodFarm. Chi acquisterà i prodotti potrà optare per un’ulteriore scelta solidale donandoli all’Emporio Solidale.

Molte le novità di questa edizione: sarà possibile scegliere tra diversi gusti di composte (zucca in regime convenzionale; arance e pere a ridotto tenore zuccherino, in regime biologico), a cui si aggiungono sughi vegetali nelle diverse varianti (basilico, verdure e piccante).

Tema centrale scelto dai ragazzi per questa 3a edizione è l’UNICITA’: ogni individuo ha delle peculiarità che lo distinguono rendendolo unico, così come i vasetti prodotti dal Food Farm che sono genuini, buoni e… solidali . Protagonisti nell’immagine da loro ideata e scattata con spirito di squadra sono gli studenti della classe 4A AFM.

Food Farm 4.0” (www.foodfarmparma.it) è il “laboratorio-azienda” che vede coinvolti sei istituti scolastici parmensi, con capofila il Polo Agroindustriale Galilei-Bocchialini di Parma e le aziende di settore del nostro territorio.

Alcune aziende hanno scelto di sostenere l’iniziativa donando le materie prime, come Cal (Centro Agro Alimentare) e Mutti; altre hanno messo a disposizione la propria rete di vendita su Parma come Esselunga e i punti ristoro come Camst; altra ancora ha collaborato realizzando tutto il packaging come FEPA, Ferretti Packaging.

Molti volontari di “Insieme con te”, inoltre, hanno attivato gruppi d’acquisto in alcuni comuni della provincia, per potenziare la rete di distribuzione anche fuori Parma.

Gli studenti del Polo Agroindustriale “Galilei-Bocchialini”, all’interno del percorso di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), avranno la possibilità di pianificare, programmare e realizzare per l’intera durata del progetto le attività di marketing finalizzate alla raccolta fondi da destinare ai “Piccoli pazienti in Radioterapia” del Centro Oncologico di Parma. Una scelta, quest’ultima, voluta dagli stessi studenti che hanno deciso di spendere le proprie conoscenze e competenze a favore dei più piccoli.

Prof.ssa Anna Rita Sicuri - Dirigente Scolastico - Polo Agroindustriale I.S.I.S.S. “Galilei-Bocchialini”

“Il progetto Food Farm è un innovativo modo di fare scuola che unisce le conoscenze teoriche che gli studenti apprendono sui banchi di scuola alle competenze pratiche acquisite sul campo in un contesto che può essere assimilato ad una piccola realtà industriale. I ragazzi durante il periodo di PCTO (ex alternanza scuola lavoro) realizzano prodotti alimentari impiegando impianti tecnologici all’avanguardia, comparabili a quelli industriali, sempre con l’attenzione alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale. L'idea di sostenere la realizzazione del nuovo Polo Oncologico arricchisce ulteriormente la formazione dei nostri ragazzi che in questo modo si sentono parte attiva di una comunità che opera per il bene comune. La vendita delle marmellate, passate, realizzate all’interno della struttura dai ragazzi stessi andrà a contribuire all’acquisto di una nuova tecnologia che sarà utilizzata nell’immediato dai pazienti oncologici per un miglioramento della loro qualità della vita”.

Luca Ruini, Presidente del Food Farma S.C.P.A.

“La società consortile per azioni, i soggetti che l’hanno promossa e sostenuta, credendo nel progetto Food Farm 4.0 hanno voluto nuovamente responsabilizzare i giovani Studenti. Siamo convinti che gli studenti, oltre che con il mercato e la produzione, debbano misurarsi anche con iniziative di solidarietà che nascono sul territorio. Vedere il Food Farm 4.0 con i prodotti realizzati dagli stessi studenti a sostegno di un’iniziativa che vuole contribuire alla realizzazione del nuovo Centro Oncologico dell’Ospedale di Parma è l’ulteriore dimostrazione che la strada intrapresa è impegnativa ma crediamo ricca di soddisfazioni. Lanciamo un appello a tutte le Imprese del territorio in quanto è possibile acquistare e contestualmente le composte di frutta e i sughi pronti scrivendo a foodfarm@poloagroindustriale. edu.it e contestualmente specificando di donare i vasetti all’Emporio solidale a favore delle famiglie in difficoltà”.

Prof.ssa Malagoli in rappresentanza ISISS Magnaghi - Solari

"Il Magnaghi Solari, fin dalle sue origini, ha ritenuto il Food Farm un’occasione per migliorare ancora di più le competenze professionali dei propri studenti. È un legame forte e unico tra scuola e impresa, una scuola dove ognuno può scoprire i propri talenti, la propria strada e dare il meglio di sé. Condividere, spendendo le proprie energie nel lavoro, uno scopo ancora più grande, come quello di offrire un servizio e aiuto alle persone del reparto oncologico, non può che rendere ancora più motivati e orgogliosi i nostri studenti. Ringraziamo quindi di poter collaborare con questo grande e pregevole progetto."

Prof.ssa Alfieri in rappresentanza IISS Berenini

“L'istituto Berenini, che qui rappresento, e che fa parte della rete del Progetto LTO Food Farm, sostiene e promuove questa importante iniziativa ritenendo fondamentale la partecipazione di tutta la comunità alla campagna di solidarietà, con la speranza di superare i già ottimi traguardi raggiunti nelle precedenti edizioni”.

Giulia Dosi Studentessa della classe 4A AFM Galilei

“La nostra classe è molto orgogliosa di rappresentare il Polo Agroindustriale in questa iniziativa a sostegno dell’Ospedale Maggiore di Parma. Questa esperienza formativa ci permetterà di dare un apporto economico alla ricerca e alla costruzione del nuovo centro oncologico con entusiasmo. Noi abbiamo scelto di sensibilizzare tutti sul concetto di UNICITA’, riteniamo che ogni individuo abbia delle peculiarità che lo distinguono rendendolo unico, così come sono unici i vasetti prodotti dal Food Farm poiché sono genuini, buoni e… solidali . Abbiamo deciso di investire negli spazi dedicati alla sala di attesa della Radioterapia per i pazienti pediatrici. Al suo interno verrà predisposto uno spazio riservato per i pazienti pediatrici che avrà una funzione non solo di accoglienza, ma anche sanitaria. La sfida inizia oggi e l’appello è rivolto a tutta la comunità e alle imprese del territorio affinché tale obiettivo venga raggiunto attraverso le forze di tutti noi”.

Nunziata D’Abbiero, direttrice Radioterapia e Direttrice sanitaria ff Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

“Apprezzo molto il tema scelto dagli studenti per questa campagna: l’unicità. Ed è un tema che caratterizza anche la sanità del futuro e in cui l’Ospedale Maggiore di Parma crede da tempo: costruire una sanità ritagliata sulle esigenze di ciascun paziente, offrire una cura studiata sulle sue peculiari caratteristiche e patologie. Un impegno e uno sforzo, ma soprattutto un obiettivo su cui bisogna sempre puntare con decisione”.

Mattia Grillini, Vicepresidente Camst group

“Da quest’anno anche Camst group prende parte, con entusiasmo, a questo progetto. Siamo molto legati a Parma e al suo territorio, in cui operiamo da sempre, e poter dare il nostro contributo per sostenere il Centro Oncologico cittadino ci rende orgogliosi. È un progetto che mette in moto tante energie positive della città e ringraziamo quindi gli organizzatori per averci coinvolto. La partecipazione a questo progetto conferma il nostro impegno a favore delle comunità in cui operiamo, impegno che recentemente abbiamo rafforzato diventando una Società Cooperativa Benefit.”

Marco Core, Presidente di CAL Parma e di Emilia Romagna Mercati Rete Di Imprese

"CAL Parma, come dimostra la sua storia degli ultimi anni, ha imboccato un percorso virtuoso che l'ha portato ad inserirsi stabilmente nella rete solidale della città e del territorio. Oltre a rappresentare un servizio pubblico di consolidata importanza, dopo il sostegno agli operatori sanitari nel periodo di massima emergenza Covid e la pubblicazione del suo bilancio di sostenibilità, oltre al costante impegno nelle politiche di inclusione e nell’attività di Logistica Solidale (motivo di particolare orgoglio per il nostro Centro) che dall'inizio del 2021 ad oggi ha portato sulle tavole di 9500 persone in stato di indigenza ogni settimana, gratuitamente, frutta e verdura fresca di prima qualità per un totale di quasi 1400 tonnellate, oggi CAL, dopo la convinta partecipazione dell’anno scorso, rinnova idealmente e concretamente la propria adesione al progetto di Food Farm "Insieme con te" a favore del Centro Oncologico Pediatrico dell'Ospedale di Parma. Lo fa fornendo la materia prima per la trasformazione dei prodotti destinati alla vendita benefica (quest’anno arance e pere biologiche utili a produrre confetture che quest’anno saranno messe in vendita anche presso la TavolAmica Camst ospitata nel Centro Direzionale CAL), felice di concorrere ad un progetto così importante e significativo. CAL Parma c'è, appoggia incondizionatamente iniziative come questa e rinnova la propria disponibilità a far crescere la cultura della solidarietà nel nostro territorio".

Paolo Benetello , Talent Acquisition and Employer Branding Manager di Esselunga

“Grazie a tutti coloro che con impegno e passione contribuiscono a mantenere viva e a far crescere questa realtà di grande visione, il cui valore traspare dai progetti curati e dalla capacità di promuovere un’iniziativa solidale come “Insieme con te”, pensata per migliorare la cura dei pazienti del nuovo Centro Oncologico di Parma. È un privilegio per noi far parte di Food Farm e questo connubio ci permette di rafforzare il legame con la città di Pama e contribuire alla formazione e all’inserimento nel mondo del lavoro di molti giovani, grazie alla sinergia tra diverse realtà quali gli Istituti Scolastici del territorio, l’industria, i consorzi e le aziende. Siamo, inoltre, orgogliosi di sostenere questa iniziativa di solidarietà e confermare così la vocazione di Esselunga a sostegno della comunità”.

Gianluca Banci | Sustainability Manager FEPA

“FEPA (Ex Scatolificio Sandra) da anni si distingue per un costante impegno sociale nel territorio, perché crede fermamente che aiutare i giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro, valorizzare le realtà emergenti del territorio e favorire l’integrazione nelle comunità, vada oltre la Responsabilità Sociale d’Impresa, ma rappresenti un’opportunità concreta di partecipare a costruire un futuro migliore. Ed è anche con queste iniziative che possiamo farlo, ad esempio con piccoli contributi come degli espositori di cartone. In questo caso, gli espositori, leggeri e sostenibili, oltre la loro funzione primaria di permettere la presentazione dei prodotti, in qualche modo concorrono a valorizzare e diversificare i prodotti stessi, a distinguerli e renderli UNICI, accrescendone il valore agli occhi del cliente e quindi, ci auspichiamo, a contribuire al successo di questa campagna di raccolta fondi.”