Gli studenti del Toschi vincono l’iniziativa “Idee e progetti per la mobilità sostenibile”

Gli studenti della 5B del Liceo Artistico Paolo Toschi di Parma hanno vinto l’iniziativa “Idee e progetti per la mobilità sostenibile”, promossa da Nilox, brand del gruppo Esprinet, per promuovere la cultura della sicurezza stradale e la conoscenza dell’impatto ambientale della mobilità.

Il progetto, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, ha visto la partecipazione di 140 studenti da tutta Italia e si è articolato in due fasi: nella prima le classi hanno seguito un corso formativo in sei moduli, ospitato sulla piattaforma digitale di contenuti per l’Education BricksLab, al termine del quale studenti e studentesse hanno ricevuto l’attestato di “Specialista di mobilità sostenibile”. Nella seconda fase gli alunni e le alunne si sono organizzati in piccoli gruppi (2-5 partecipanti) per realizzare una scheda progettuale con lo scopo di condividere la cultura della sostenibilità ambientale, portando altri studenti e/o adulti, appartenenti a una comunità sempre più estesa (dagli amici alle famiglie, dal proprio quartiere fino alla propria città o regione), alla consapevolezza di essere cittadini responsabili dell’ambiente in cui abitano e alla conoscenza dei principi e delle norme che regolano la mobilità sostenibile.

Il progetto della 5B del Liceo Artistico Paolo Toschi di Parma, “Mobilità sostenibile ed educazione stradale”, mira a un utilizzo più consapevole del monopattino, spesso usato dai giovani in maniera poco controllata. Viene proposto un programma composto da: corso di educazione stradale, test e premio spendibile in acquisto/noleggio monopattini. A rinforzo della mobilità sostenibile è prevista anche un'app di ricompensa per i km percorsi col monopattino.

Il team vince una licenza annuale BricksLab per tutta la classe che permetterà, nel prossimo anno scolastico, di esplorare i contenuti offerti dalla piattaforma, approfondendo tanto le tematiche legate alla sostenibilità e all’educazione Civica, quanto discipline più tradizionali, grazie alle oltre 11.000 risorse multimediali presenti e un monopattino elettrico che potrà essere utilizzato da tutta la scuola proprio per promuovere la riflessione sull’importanza della condivisione dei mezzi di trasporto come comportamento attivo per ridurre l’impatto ambientale dei nostri spostamenti.